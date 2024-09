« Dégoûté » et impres­sionné après sa défaite contre Carlos Alcaraz samedi lors de la deuxième journée de cette septième édition de la Laver Cup, Ben Shelton a souligné toutes les prin­ci­pales qualités de l’Espagnol.

« Les meilleurs du monde ont une vertu très carac­té­ris­tique, qui est d’élever leur niveau au fur et à mesure que l’on joue. Il a su profiter de mon bon rythme et une fois qu’il s’est mis dans le bain, il s’est senti à l’aise. Ce qui est éton­nant avec Carlos, c’est qu’il est un excellent joueur offensif, mais qu’il sait aussi très bien défendre et qu’il a une mobi­lité impres­sion­nante au niveau des jambes. Monter au filet n’est pas non plus une bonne idée car il a une très bonne vision du jeu pour faire des passing »,