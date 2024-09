Ben est un joyeux luron. Il aime parler sur et en dehors du court.

Remonté comme un coucou avant la Laver Cup, il est prêt à relever le défi de cette confron­ta­tion qui sent la poudre malgré l’ab­sence de Rafael Nadal.

« Nous voulons vrai­ment gagner. Nous les avons battus l’année dernière et main­te­nant ils sortent l’ar­tillerie lourde à Berlin, nous sommes donc impa­tients de relever le défi. Nous sommes un groupe assez confiant et nous l’at­ten­dons avec impa­tience. C’est une atmo­sphère de tennis qu’on ne retrouve pas dans un tournoi normal. Il y a beau­coup de trash talk entre les deux équipes, et cela met une tension encore supplé­men­taire. C’est une atmo­sphère de tennis qu’on ne retrouve pas dans un tournoi normal »