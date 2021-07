Finaliste à Wimbledon, Matteo Berrettini a changé de statut.

Sa « quali­fi­ca­tion » au sein de l’équipe d’Europe pour la Laver Cup qui se dérou­lera en Septembre à Boston n’est pas une surprise.

Quelque part, Matteo prend le relais de Fabio Fognini présent à Genève en 2019.

Au delà de cette sélec­tion, Matteo a conscience de vivre une très belle séquence de sa carrière : « Jouer au TD Garden devant des tribunes pleines, avec sur le banc Björn Borg et des coéqui­piers dont certains étaient mes idoles quand j’étais petit, c’est juste dingue. C’est un rêve de gosse de plus qui se réalise et ce sera surtout une expé­rience incroyable »