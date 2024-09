Interrogé par nos confrères alle­mand de Tennis Magazin, Bjorn Borg, qui vit sa dernière année en tant que capi­taine de la Team Europe, a bien voulu revenir sur l’édi­tion 2022 quand Roger Federer avait fait ses adieux au tennis. Le Suédois a même avoué qu’il ne s’at­ten­dait vrai­ment pas à ce que l’émo­tion soit aussi grande.

« Nous savions tous que Roger allait mettre un terme à sa carrière. Mais j’ai été surpris que Rafa pleure aussi à côté de Roger. C’est à ce moment‐là que je me suis dit pour la première fois : ‘Tu vas conti­nuer à jouer, n’est‐ce pas, Rafa ?’ Le fait qu’il ait pleuré montre à quel point il tient à Roger. Tous deux ont joué telle­ment de grands matchs et joué un tennis incroyable. Et Rafa était tout simple­ment triste que son ami et rival quitte le circuit. On pouvait clai­re­ment voir quel genre de personne est Rafa. Je suis un peu désolé pour eux deux que cette riva­lité ait dû prendre fin. Mais c’était quand même agréable à voir. C’était très émou­vant, j’avais les yeux un peu mouillés également. »