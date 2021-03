Björn Borg s’est exprimé au très sérieux quoti­dien la Stampa, il y a quelques semaines déjà sur sa rela­tion avec le Big 3 qu’il a déjà côtoyé sur la Laver Cup où il est le capi­taine de l’Europe.

Celui qui a donné une nouvelle dimen­sion au tennis se sent d’ailleurs proche de ces 3 formi­dables cham­pions : « Je suis beau­coup plus âgé, mais j’ai vécu leurs propres expé­riences, c’est pour­quoi nous nous compre­nons parfai­te­ment. » a expliqué le Suédois qui s’est aussi essayé à faire des pronos­tics sur la saison : « C’est dommage que Roger ait décidé de ne pas jouer en Australie, il avait une chance. Mais je sais aussi que pour 2021, il a réel­le­ment cinq objec­tifs : le premier est de rester en forme, les autres sont Wimbledon, les Jeux olym­piques, l’US Open et la Laver Cup. Nadal à Melbourne a gagné une fois, mais il aurait pu le faire deux ou trois fois de plus » affirme Bjorn.

Concernant la prochaine échéance à Paris, il pense que ce sera plus serré que par le passé : « Rafa sera certai­ne­ment le favori, mais n’ou­blions pas Tsitsipas, Medvedev, Shapovalov, Zverev. Et puis bien sur Novak Djokovic dont le but reste de dépasser Roger et Rafa en Grand Chelem », voilà le décor planté selon Ice‐Borg, légende éter­nelle de la petite balle jaune.