Sur le site officiel, Björn Borg est revenu sur la sélection de Dominic Thiem mais aussi sur le fait que l’équipe du reste du monde sera très motivée puisque la rencontre aura lieu à Boston. Quelque part, le capitaine suédois met déjà une petite pression sur les épaules des coéquipiers de Federer : « Thiem a connu une saison incroyable. Il a joué à un très haut niveau de tennis et j’étais très heureux de le voir quitter l’US Open en tant que champion. Avec lui et Roger confirmés, on a déjà deux « top players ». Je sais que l’on devrait être en super forme pour conserver la Laver Cup car McEnroe sera plus affamé du simple fait que le tournoi se joue aux États-Unis »