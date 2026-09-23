Carlos Alcaraz semble être définitivement débarrassé de ses blessures aux poignets.
Après un retour à l’US Open tant attendu, où il a atteint les quarts de finale avant d’être battu par Shelton, on retrouvera Carlitos ce week‐end à la Laver Cup.
Lors du Media Day, en marge de la compétition, le natif de Murcie est revenu sur l’importance de sa participation à cette exhibition pour ses fans :
« Eh bien, tant que je suis ici, ils vont adorer cet endroit. Ils adorent la O2 Arena, pas seulement pour le tennis, mais pour tout. Donc, je pense qu’ils vont adorer. J’ai adoré. Je trouve ça super beau. Et j’ai hâte de voir le stade rempli, tu sais ? Et de voir comment ce sera, quelle sera la réaction des gens. Mais je suis sûr que nous allons offrir un grand spectacle de tennis, des choses incroyables pour le public. Et je pense que tout le monde sera content et que tout se passera bien »
Des propos qui promettent un joli spectacle pour la 9e édition de la Laver Cup.
Un peu plus tôt, le capitaine de la Team Europe, Yannick Noah, que Carlos retrouvera, s’est livré sur l’importance de ne pas perdre deux années de suite.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 11:20