Carlos Alcaraz semble être défi­ni­ti­ve­ment débar­rassé de ses bles­sures aux poignets.

Après un retour à l’US Open tant attendu, où il a atteint les quarts de finale avant d’être battu par Shelton, on retrou­vera Carlitos ce week‐end à la Laver Cup.

Lors du Media Day, en marge de la compé­ti­tion, le natif de Murcie est revenu sur l’importance de sa parti­ci­pa­tion à cette exhi­bi­tion pour ses fans :

« Eh bien, tant que je suis ici, ils vont adorer cet endroit. Ils adorent la O2 Arena, pas seule­ment pour le tennis, mais pour tout. Donc, je pense qu’ils vont adorer. J’ai adoré. Je trouve ça super beau. Et j’ai hâte de voir le stade rempli, tu sais ? Et de voir comment ce sera, quelle sera la réac­tion des gens. Mais je suis sûr que nous allons offrir un grand spec­tacle de tennis, des choses incroyables pour le public. Et je pense que tout le monde sera content et que tout se passera bien »

Des propos qui promettent un joli spec­tacle pour la 9e édition de la Laver Cup.

Un peu plus tôt, le capi­taine de la Team Europe, Yannick Noah, que Carlos retrou­vera, s’est livré sur l’importance de ne pas perdre deux années de suite.