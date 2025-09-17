AccueilLaver CupCe qu'a dit Federer à Joao Fonseca lors de leur première rencontre...
Ce qu’a dit Federer à Joao Fonseca lors de leur première rencontre ce mardi

Membre de la Team World pour la 9e édition de la Laver Cup à San Francisco (19 au 21 septembre), Joao Fonseca a eu l’oc­ca­sion de rentrer son idole de jeunesse qui est égale­ment le co‐fondateur de la compé­ti­tion : Roger Federer.

Très stressé au moment de rencon­trer le Suisse, égale­ment action­naire de la marque On dont il est sous contrat, le grand espoir brési­lien a tout de suite été mis à l’aise par le maestro. 

« Enfin ! Enchanté, c’est un plaisir. Félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu’à présent. Bravo pour ton beau début de carrière », a genti­ment glissé Federer au moment de rencon­trer Fonseca. 

