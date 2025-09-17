Membre de la Team World pour la 9e édition de la Laver Cup à San Francisco (19 au 21 septembre), Joao Fonseca a eu l’occasion de rentrer son idole de jeunesse qui est également le co‐fondateur de la compétition : Roger Federer.
Milestone Moment 🤩#LaverCup | #JaoFonseca | @rogerfederer pic.twitter.com/yAI4fCTy38— Laver Cup (@LaverCup) September 16, 2025
Très stressé au moment de rencontrer le Suisse, également actionnaire de la marque On dont il est sous contrat, le grand espoir brésilien a tout de suite été mis à l’aise par le maestro.
« Enfin ! Enchanté, c’est un plaisir. Félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu’à présent. Bravo pour ton beau début de carrière », a gentiment glissé Federer au moment de rencontrer Fonseca.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 17:23