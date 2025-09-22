Credits Photos Getty Images
Si l’on se concentre sur le sport et non sur le spectacle, alors il faut bien souligner qu’il semble que l’équipe du reste du monde était sur le court pour gagner.
On ne dira pas que l’Europe était venu faire du tourisme mais elle était largement un cran en dessous dans l’engagement voir le « sérieux ».
TAYLOR FRITZ WINS THE 2025 LAVER CUP FOR TEAM WORLD ! pic.twitter.com/5WBNMVrXQJ— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 22, 2025
Trop centré sur Alcaraz, on n’a pas senti une vraie cohérence chez les Bleus alors qu’André Agassi et les siens étaient véritablement investis d’une mission.
Au final, le reste du Monde s’impose 15 à 9 grâce à une victoire éclatante de Taylor Fritz. Après avoir largement dominé Alcaraz, Taylor écarte donc Zverev (6−3, 7–6) et signe un week‐end parfait en tout simplicité.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 08:05