Credits Photos Getty Images

Si l’on se concentre sur le sport et non sur le spec­tacle, alors il faut bien souli­gner qu’il semble que l’équipe du reste du monde était sur le court pour gagner.

On ne dira pas que l’Europe était venu faire du tourisme mais elle était large­ment un cran en dessous dans l’en­ga­ge­ment voir le « sérieux ».

TAYLOR FRITZ WINS THE 2025 LAVER CUP FOR TEAM WORLD ! pic.twitter.com/5WBNMVrXQJ — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 22, 2025

Trop centré sur Alcaraz, on n’a pas senti une vraie cohé­rence chez les Bleus alors qu’André Agassi et les siens étaient véri­ta­ble­ment investis d’une mission.

Au final, le reste du Monde s’im­pose 15 à 9 grâce à une victoire écla­tante de Taylor Fritz. Après avoir large­ment dominé Alcaraz, Taylor écarte donc Zverev (6−3, 7–6) et signe un week‐end parfait en tout simplicité.