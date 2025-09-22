AccueilLaver CupC'est Fritz le héros, pas Alcaraz, l'Europe a sombré
Laver Cup

C’est Fritz le héros, pas Alcaraz, l’Europe a sombré

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2605
Screenshot

Credits Photos Getty Images

Si l’on se concentre sur le sport et non sur le spec­tacle, alors il faut bien souli­gner qu’il semble que l’équipe du reste du monde était sur le court pour gagner. 

On ne dira pas que l’Europe était venu faire du tourisme mais elle était large­ment un cran en dessous dans l’en­ga­ge­ment voir le « sérieux ». 

Trop centré sur Alcaraz, on n’a pas senti une vraie cohé­rence chez les Bleus alors qu’André Agassi et les siens étaient véri­ta­ble­ment investis d’une mission. 

Au final, le reste du Monde s’im­pose 15 à 9 grâce à une victoire écla­tante de Taylor Fritz. Après avoir large­ment dominé Alcaraz, Taylor écarte donc Zverev (6−3, 7–6) et signe un week‐end parfait en tout simplicité. 

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 08:05

Article précédent
Opposé à Moutet en demi‐finales, Valentin Royer n’a peur de rien : « Quand je rentre sur le terrain, que ce soit un top 100, Andrey Rublev ou autre et même encore plus contre un Rublev, je me dis : rien à faire qu’il ait été 5e, je vais faire de mon mieux »
Article suivant
Alcaraz est un génie…de l’amortie

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.