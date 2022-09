Ancien numéro 1 mondial, vain­queur de quatre tour­nois du Grand Chelem, Jim Courier a eu l’hon­neur d’in­ter­viewer Roger Federer sur le court de l’O2 Arena de Londres, après le dernier match de sa carrière. Il a raconté comment il avait vécu ce moment, suivi par des millions de télé­spec­ta­teurs à travers le monde.

« J’ai ressenti une grosse pres­sion pour que tout se passe bien. Car, comme tout le monde, j’aime Roger !. Je voulais qu’il vive ce moment comme il souhai­tait le vivre. Je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de le voir avant, mais j’ai récu­péré toutes les infor­ma­tions que je souhai­tais. On ne sait jamais comment ça va se passer. Je pres­sen­tais que ce se serait un moment avec beau­coup d’émo­tions, mais je n’avais pas imaginé qu’il serait aussi ému, ainsi que les autres, notam­ment Rafa. Je pense que ça s’est bien passé, tout du moins je l’es­père. C’était un moment incroyable à vivre. J’aimerais savoir de la part de Roger s’il a vécu ce moment comme il souhai­tait le vivre. Car il le méri­tait vrai­ment. Je devais être celui qui tenait la baraque, je ne pouvais pas me permettre de me laisser aller moi aussi avec les émotions », a expliqué l’Américain.