Roger Federer ne doit pas être si tran­quille que cela car la prochaine édition de la Lave Cup qui va démarrer la semaine prochaine à San Francisco sent le roussi.

Une pluie de forfaits s’est accu­mulée et l’équipe du Monde propose un casting de second rang si on le compare à ce qu’il se faisait dans le passé.

Du coup la Laver Cup a un petit goût de Coupe Davis et on ne peut pas dire que c’est bon signe.

Comme quoi même les dollars ne sont pas suffi­sant pour convaincre des joueurs pressés comme des citrons.

Le dernier forfait celui de Tiafoe a du faire bondir le Suisse car Frances a toujours été un show man. Son rempla­çant à la dernier minute le très gentil de Minaur fera son maximum mais cela risque d’être insuf­fi­sant pour chauffer une salle qui était prêt à s’en­flammer pour l’un des leurs compatriotes.