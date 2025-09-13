Roger Federer ne doit pas être si tranquille que cela car la prochaine édition de la Lave Cup qui va démarrer la semaine prochaine à San Francisco sent le roussi.
Une pluie de forfaits s’est accumulée et l’équipe du Monde propose un casting de second rang si on le compare à ce qu’il se faisait dans le passé.
Du coup la Laver Cup a un petit goût de Coupe Davis et on ne peut pas dire que c’est bon signe.
The Golden State awaits.— Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2025
Team Europe and Team World rosters are complete, which Team will raise the Laver Cup in San Francisco ? #LaverCup | @ChaseCenter pic.twitter.com/ONeozpZPKI
Comme quoi même les dollars ne sont pas suffisant pour convaincre des joueurs pressés comme des citrons.
Le dernier forfait celui de Tiafoe a du faire bondir le Suisse car Frances a toujours été un show man. Son remplaçant à la dernier minute le très gentil de Minaur fera son maximum mais cela risque d’être insuffisant pour chauffer une salle qui était prêt à s’enflammer pour l’un des leurs compatriotes.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 08:20