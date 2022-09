Alors que Roger Federer et Rafael Nadal viennent de remporter la première manche de leur match de double face à Jack Sock et Frances Tiafoe en Laver Cup, les deux hommes ont pris conseil auprès d’un certain Novak Djokovic un jeu avant de faire le break décisif.

Une photo­gra­phie qui risque de faire le tour du monde pendant tout le week‐end entre trois des plus grands spor­tifs de tous les temps.

Le sport comme on l’aime…