Alors que la cinquième édition de la Laver Cup n’a toujours pas débuté, les fans et les obser­va­teurs que nous sommes en prennent déjà plein les yeux.

Après l’en­traî­ne­ment assez incroyable de la paire Nadal‐Federer face à la paire Murray‐Djokovic devant des milliers de personnes ou encore la virée en ville de la Team Europe avec Murray et Federer en guides touris­tiques, Novak Djokovic, lors de la confé­rence de presse de ce jeudi, a construit son joueur parfait parmi les membres de Big 4.

« Ok, donc la force de Rafa, sa force physique et mentale. Je pren­drais le service et le coup droit de Roger, et je pren­drais la défense et le retour d’Andy Murray. Je ne me mettrai pas dans le coup, mais je pense que ce genre de joueur est déjà assez bon ! », a déclaré le Serbe qui s’est donc volon­tai­re­ment oublié.