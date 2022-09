Battu par un excellent Félix Auger‐Aliassime ce dimanche pour son deuxième match en simple sur cette Laver Cup, Novak Djokovic a égale­ment été aperçu en train de se faire mani­puler le poignet et grimacer à plusieurs reprises en se tenant le bras. En confé­rence de presse après la rencontre, le Serbe a bel et bien confirmé qu’il était touché sur cette zone.

« Je me bats avec mon poignet droit depuis quatre cinq jours, pour être honnête. Je l’ai gardé sous contrôle. Les deux matches d’hier ont proba­ble­ment eu un effet. Aujourd’hui n’a pas été facile. Je ne pouvais pas servir aussi vite ou aussi préci­sé­ment que je le voudrais. Peut‐être ne pas jouer des matchs pendant près de trois mois, et puis les condi­tions ici sont telles que les balles sont vrai­ment grosses et lentes. Vous devez toujours générer beau­coup d’ac­tion et de vitesse avec le poignet, ce qui pour­rait être la raison pour laquelle j’ai ressenti une douleur au poignet droit. Je ne suis pas inquiet pour mon niveau, mais je le suis un peu pour mon poignet. Je vais essayer de m’en occuper avec mon kiné, pour être prêt pour mon premier match à Tel‐Aviv. »