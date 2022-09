Arrivé à Londres dès mardi, trois jours avant le début de la cinquième édition de la Laver Cup (23 au 25 septembre), Novak Djokovic profite des moments de convi­via­lité avec Roger Federer et le reste de la Team Europe. Il compte bien s’amuser avec ses coéqui­piers pour la « dernière » du Suisse.

« C’est génial que nous ayons l’oc­ca­sion de passer du bon temps ensemble en dehors du court. Nous voulons tous gagner et être perfor­mants, mais en même temps, en raison des adieux de Roger et de l’op­por­tu­nité de côtoyer certains de mes plus grands rivaux dans ma carrière, je veux aussi partager de bons moments en dehors du court. Le groupe WhatsApp nous permet de rester en contact », a confié le Serbe à Eurosport UK.