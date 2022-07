C’est offi­ciel depuis ce vendredi matin : Novak Djokovic va parti­ciper à la cinquième édition de la Laver Cup qui aura lieu à l’O2 Arena de Londres du 23 au 25 septembre 2022.

Le Serbe rejoint Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray dans une Team Europe abso­lu­ment excep­tion­nelle sur le papier. Pour la première fois, le Big 4 sera au complet et forma une équipe à 66 Grands Chelems. Voire plus, en fonc­tion de ceux qui auront la chance de les accompagner.

Nole n’avait plus parti­ciper à la compé­ti­tion de son rival Federer depuis 2018 et l’édi­tion à Chicago. Étant donné qu’il risque de manquer l’US Open, les Etats‐Unis n’ac­cep­tant pas les personnes non‐vaccinées, il pour­rait bien marquer son retour à la compé­ti­tion durant cette Laver Cup, deux mois et demi après son sacre à Wimbledon.

Reigning Wimbledon cham­pion Novak Djokovic will join Rafael Nadal, Roger Federer and Andy Murray in a dream Team Europe lineup at Laver Cup London 2022.



Un énorme coup pour Roger Federer, patron de l’événement.