De passage en confé­rence de presse ce jeudi, la Team Europe, immense favo­rite de cette cinquième édition de la Laver Cup grâce notam­ment à sa « dream team » composée de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, entre autres, a répondu à plusieurs ques­tions concer­nant cette réunion du Big 4 qui restera forcé­ment dans les mémoires.

Et lors­qu’on a demandé à Djokovic ce qu’il pensait de tout cela, il a alterné entre le sérieux et l’hu­mour. « On a l’im­pres­sion de jouer quatre matches par jour, car même quand on ne joue pas, on est sur le terrain à soutenir ses coéqui­piers et à vivre chaque point joué avec eux. Vous vous sentez donc très engagé », a déclaré le Serbe avant de répondre à la ques­tion si le nombre de 66 Grands Chelems au sein de la Team Europe était plutôt inti­mi­dant ou inspi­rant. « Je ne sais pas. Demandez à l’équipe mondiale ce qu’elle en pense (sourires). Bien sûr, je suis surpris. Je suis très heureux et honoré de faire partie de cette équipe. C’est une expé­rience unique dans une vie. »