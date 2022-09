Après sa démons­tra­tion contre Frances Tiafoe pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois et demi sans jouer, Novak Djokovic s’est exprimé sur le dernier match de Roger Federer et la céré­monie qui a suivi. Une décla­ra­tion aussi forte que classe.

« Je pense que nous sommes tous d’ac­cord pour dire que c’était l’un des plus beaux moments que quel­qu’un ait jamais vécu sur un court de tennis. C’est un mélange d’émo­tions. L’un des plus grands spor­tifs quitte le tennis, mais d’un autre côté, le voir heureux, je me sens recon­nais­sant et privi­légié d’en être témoin. L’un des plus beaux moments de ma vie. Ce qui m’a le plus touché, c’est quand ses enfants sont arrivés en pleu­rant. Je comprends et j’ai de l’empathie pour Roger parce que je sais ce qu’il faut faire pour rester sur le circuit aussi long­temps. Les gens pensent que tout dépend de nous, que c’est un sport indi­vi­duel, mais nous ne pour­rions pas le faire sans le soutien des personnes qui nous sont les plus proches. Je suis un peu long. Je suis désolé, j’ai été absent du circuit pendant un certain temps et c’est un moment unique », a souri le Serbe.