Au cours d’une passion­nante confé­rence de presse orga­nisée ce mercredi au sein de l’O2 Arena de Londres en marge de la cinquième édition de la Laver Cup, Roger Federer a évoqué bon nombre de sujets. S’il a forcé­ment parlé de son après‐carrière ainsi que de sa riva­lité avec Rafael Nadal, le Suisse n’a pas oublié le nouveau numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.

Et en excellent « client » qu’il est, Roger nous a gratifié d’une anec­dote marrante à propos de Juan Carlos Ferrero, proche de Federer, et coach de Carlitos depuis 2018 : « Je me suis entraîné avec lui à Wimbledon une année alors qu’il jouait chez les juniors. Je trou­vais qu’il jouait bien. C’était un bon entraî­ne­ment. Et Juan Carlos (Ferrero) était là. J’étais plus excité de le voir évidem­ment parce que c’est « mon gars ». Très souvent, lorsque vous vous entraînez avec quel­qu’un, vous vous entraînez à nouveau, c’est plus simple de se rappeler. Mais j’ai dit : ‘Je veux jouer avec Juan Carlos, pas avec Carlos’. J’ai fini par jouer avec Ferrero. C’était génial. Il n’a pas raté une balle. Il pour­rait encore être sur le circuit (sourires). »