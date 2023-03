Alors que la 6e édition de la Laver Cup se dérou­lera du 22 au 24 septembre 2023 à la Rogers Arena de Vancouver, la co‐fondateur de l’évè­ne­ment, Roger Federer, a récem­ment annoncé sur le site internet de la compé­ti­tion par équipes le retour de Bjorn Borg et de John McEnroe comme capi­taines des Team Europe et World.

« Bjorn et John ont été incroyables pour la Laver Cup », a déclaré Federer. « Ce sont d’ex­cel­lents chefs d’équipe, mentors et ambas­sa­deurs de l’évé­ne­ment. Ils se battent dur mais avec un immense respect les uns pour les autres et pour le sport que nous aimons tous. La Laver Cup n’au­rait pas pu choisir mieux pour nos premiers capi­taines et j’ai vrai­ment hâte d’être à Vancouver en septembre pour les voir, eux et leurs équipes, recommencer. »