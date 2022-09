Roger Federer s’est exprimé auprès de plusieurs médias ce mardi où il a expliqué avec préci­sion le processus qui l’a amené à dire stop. Il a égale­ment en poin­tillé défini ce qu’il allait faire dans les mois à venir. Dans ces inter­views, il a aussi été assez touchant concer­nant l’an­nonce qu’il a du faire auprès de ses enfants comme il l’a évoqué auprès de nos confrères de Blick.

« Je leur ai dit la veille. Tout dépend de la manière dont on le fait passer. Si on dit à certains amis : ‘Hé, j’arrête’, la réponse est : ‘Super déci­sion’. Mais si on dit : ‘Hé, je crois que je dois arrêter’, tout le monde se met immé­dia­te­ment à pleurer. Je leur ai dit que rien ne chan­ge­rait vrai­ment. Nous avons vu ce qu’il en était ces dernières années. Quelque part, ils sont tristes que j’arrête. Mais cela fait long­temps qu’ils me disent : ‘Arrête un peu le tennis, on veut faire du ski!’ Je l’ai annoncé aux quatre en même temps et trois d’entre eux ont pleuré. »