Lors de la remise des Sports Awards en Suisse, Roger Federer a évoqué la fameuse céré­monie de la Laver Cup. Le Suisse devant les siens a même révélé qu’il exis­tait plusieurs scéna­rios en fonc­tion de son état émotionnel.

« En fait, avec mon agent Tony Godsick, on avait prévu un plan B si jamais je n’avais pas été capable de dire un mot. Il faut dire que j’étais un peu anxieux avant que tout se mette en place. Au début, quelques semaines avant, je n’étais même pas sûr de pouvoir jouer donc je me disais que j’al­lais devoir me présenter en costard cravate. Puis j’ai su que je pouvais faire un double et cela m’a un peu relaxé. Le jour j, malgré les larmes et les émotions, je suis parvenu à dire quelques mots, donc c’était super, et je trouve qu’au final je me suis bien battu (rires). »