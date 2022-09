Avant de prendre le micro sur le court pour s’ex­primer, Roger Federer avait déjà bien du mal à contenir son émotion. Le Suisse a pour­tant réalisé un magni­fique discours d’adieux devant le public de l’O2 Arena de Londres et des millions de télé­spec­ta­teurs émus, dans le monde entier. En confé­rence de presse, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a fait une confi­dence au sujet de la manière dont il abor­dait cette « cérémonie ».

« C’était la partie qui m’in­quié­tait le plus. J’aurais voulu passer une soirée où je n’au­rais pas eu à prendre le micro. Parce que je sais à quel point c’est dur pour moi quand je suis dans l’émo­tion. Ça m’est arrivé plusieurs fois aupa­ra­vant. Mais je me suis rappelé sur le terrain à quel point c’était merveilleux. Ce n’est pas la fin, la vie continue. Je suis en bonne santé, je suis heureux, tout va bien et c’était juste un moment à passer. C’était évidem­ment supposé être comme ça. J’ai pu trouver un second souffle et dire tout ce que je voulais je crois. »