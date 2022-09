Connu pour ses sorties parti­cu­liè­re­ment enga­gées dans la presse italienne, Adriano Panatta a de nouveau fait parler de lui ce mardi en criti­quant dure­ment Frances Tiafoe et Jack Sock qui auraient manqué de respect à Roger Federer en jouant de manière trop agres­sive pour un dernier match en carrière.

Son ancien parte­naire de double, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial en simple, lui a répondu dans des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.

« On va sur le terrain pour gagner, sinon ils auraient déprécié la Laver Cup. Je n’ai pas aimé leur façon de faire, mais ils ne pouvaient pas jouer autre­ment. Et puis Federer et Nadal n’étaient pas dans leur état normal. La Laver Cup a encore du mal à enlever l’éti­quette d’ex­hi­bi­tion pour les riches, il y a beau­coup d’argent investis… Si cela doit être une exhi­bi­tion qui décide de celui qui doit gagner, alors il vaut mieux pour Federer ou quiconque de créer un contexte d’un match inau­gural d’un stade de foot­ball, à Madrid par exemple, où l’on sait à l’avance qui va l’emporter. Mais cela n’a rien à voir avec le sport. »