En tournée, Roger a donné des entre­tiens à presque tous les grands médias de chaque pays euro­péen. Nos confrères d’Ubitennis nous offre donc encore quelques révé­la­tions et notam­ment sur les deux meilleurs amis du Suisse quand il était sur le circuit. Au passage Roger npus offre une petite révélation.

« Avec Andy, Nole et Rafa, nous sommes d’ex­cel­lents amis, nous nous enten­dons très bien et dans le film je pense que cela ressort. J’ai telle­ment d’es­time et de respect pour mes grands adver­saires. Sans eux, je ne serais pas le même joueur et la même personne. Je serai toujours recon­nais­sant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Pour eux, s’ils ont besoin de mon aide, je serai toujours là »

Concernant un probable double avec Rafa à Berlin, le Suisse a répondu que cela n’était pas d’ac­tua­lité. Je ne pense pas que nous joue­rons en double à la Laver Cup. Mais si Rafa a besoin de moi, je serai toujours là… »