Dans les colonnes de L’Equipe ce matin, nous apprenons que l’ATP envisagerait de reprogrammer les tournois d’Indian Wells et de Miami dans un format plus court après l’US Open en septembre, ce qui impliquerait sûrement une remise en cause du Moselle Open, de Saint-Pétersbourg mais aussi de la Laver Cup qui doit avoir lieu à Boston à cette période. On imagine très mal Roger Federer se laisser faire d’autant que les enjeux économiques de sa compétition sont énormes. Affaire à suivre de près…