Roger Federer s’exprime beaucoup en ce moment dans le cadre de la promotion de la 8ème édition de la Laver Cup. Il a donc forcément été questionné concernant l’émergence d’un nouveau Djokovic, ou plus simplement d’un 3ème homme pouvant réaliser avec Sinner et Alcaraz.
« Je pense que nous savions tous qu’ils allaient être bons, peut‐être même excellents, mais nous ne nous attendions pas, je crois, à une telle domination dès le départ. C’est vraiment impressionnant, je dois l’admettre, et c’est formidable pour le jeu.On sait que Novak est parvenu à réaliser. Il a déjà une carrière légendaire, mais vous savez, qui sera le prochain à vouloir rejoindre ce groupe d’élite ? Ca va être dur, ça va prendre du temps, et c’est aussi la question : combien de temps pourront‐ils continuer comme ça ? Parce que ce n’est pas facile. Je suis passé par là. C’est dur, et ils font croire que c’est facile’
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 12:12