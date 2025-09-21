Roger Federer s’ex­prime beau­coup en ce moment dans le cadre de la promo­tion de la 8ème édition de la Laver Cup. Il a donc forcé­ment été ques­tionné concer­nant l’émer­gence d’un nouveau Djokovic, ou plus simple­ment d’un 3ème homme pouvant réaliser avec Sinner et Alcaraz.

« Je pense que nous savions tous qu’ils allaient être bons, peut‐être même excel­lents, mais nous ne nous atten­dions pas, je crois, à une telle domi­na­tion dès le départ. C’est vrai­ment impres­sion­nant, je dois l’ad­mettre, et c’est formi­dable pour le jeu.On sait que Novak est parvenu à réaliser. Il a déjà une carrière légen­daire, mais vous savez, qui sera le prochain à vouloir rejoindre ce groupe d’élite ? Ca va être dur, ça va prendre du temps, et c’est aussi la ques­tion : combien de temps pourront‐ils conti­nuer comme ça ? Parce que ce n’est pas facile. Je suis passé par là. C’est dur, et ils font croire que c’est facile’