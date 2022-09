Roger Federer continue sa tournée média­tique alors qu’il a défi­ni­ti­ve­ment mis un terme à sa carrière profes­sion­nelle à l’issue de la Laver Cup. Cette fois, le Suisse s’est adressé au journal améri­cain du New‐York Times en reve­nant notam­ment sur son émou­vante céré­monie d’adieu où il a un moment donné touché la main de Rafael Nadal, lui aussi en larmes à ses côtés sur le banc. Un moment qu’il a eu du mal à vrai­ment expliquer.

« J’ai vu la photo. Eh bien, je veux dire, c’était un court moment. Je crois qu’à un moment donné, je sanglo­tais telle­ment fort, et je ne sais pas, tout me passait par la tête pour dire à quel point je suis heureux de vivre ce moment là avec tout le monde. Je pense que c’est ce qui était si beau dans le fait d’être assis là, de tout absorber pendant que la musique jouait, et que la concen­tra­tion était peut‐être plus sur elle [la chan­teuse Ellie Goulding]. Alors, vous oubliez presque que vous êtes toujours pris en photo. Je pense qu’à un moment donné, parce que je ne pouvais pas parler et que la musique était là, je l’ai touché, et je pense que c’était peut‐être un remer­cie­ment secret. Je ne sais pas ce que c’était, mais pour moi, c’est peut‐être ce que c’était et ce que j’ai ressenti, et certaines photos en sont sorties. »