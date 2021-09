Après avoir surpris tout le monde en débar­quant au dernier moment à Boston pour assister à « sa » Laver Cup, Roger Federer est revenu dans une inter­view pour CNBC sur le jour où il a décidé, avec son agent, de créer cette compé­ti­tion par équipe.

« Lors d’un voyage à Shanghai avec Tony (Godsick, son agent), l’idée est venue de faire quelque chose pour l’hé­ri­tage du jeu et d’amener les jeunes espoirs à apprendre des meilleurs comme John (McEnroe) et Björn (Borg). Pour moi, l’hé­ri­tage est vrai­ment impor­tant. En fait, on s’en souvient parce que nous avons une histoire très riche. Bien sûr, Rod Laver était un héros pour beau­coup d’entre nous, notam­ment pour Borg, pour John et pour moi. C’est une grande légende qui a réussi à remporter deux fois le Grand Chelem calendaire. »