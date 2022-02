Après l’officialisation du retour de Rafael Nadal sur la Laver Cup, qui aura lieu cette année à Londres du 23 au 25 septembre, Roger Federer, créa­teur de l’évè­ne­ment et égale­ment parti­ci­pant si corps lui permet, s’est réjoui de pouvoir être de nouveau aligné avec son rival et ami.

« Rafael Nadal est une personne incroyable et une source d’ins­pi­ra­tion pour moi et pour d’in­nom­brables autres personnes dans le monde. Il m’a envoyé un message sur les réseaux sociaux après la Laver Cup à Boston l’année dernière suggé­rant que nous pour­rions jouer en double à Londres et je suis défi­ni­ti­ve­ment partant pour un retour de « Fedal » sur la Laver Cup », a déclaré le Suisse dans un communiqué.

Un duo qui devrait permettre sans aucun doute de remplir les 20 000 sièges de l’O2 Arena de Londres.