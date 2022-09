À quelques heures du début de la Laver Cup, la toute dernière « compé­ti­tion » de son immense carrière, Roger Federer fait plus que le travail depuis son arrivée à l’O2 Arena de Londres.

Après avoir accordé plusieurs inter­views dans plusieurs langues ce mardi à la presse suisse, le Maestro a donné une grande confé­rence de presse ce mercredi midi où il est revenu sur plusieurs aspects dont son après‐carrière qui fait tant parler.

« Je ne sais pas encore vrai­ment ce que je vais faire après ma carrière. Je veux juste que les fans sachent que je ne serai pas un fantôme. C’est drôle, j’ai parlé à Bjorn Borg juste avant et je ne pense pas qu’il soit retourné à Wimbledon en 25 ans. Ça fait mal, vous savez, ses fans ont compris, accepté sa vie, ses raisons, vous voyez. Mais je ne pense pas être un gars comme ça. Je pense que le tennis m’a telle­ment donné et j’ai telle­ment passé temps, j’aime telle­ment de choses, revoir les gens encore c’est ce genre de chose que je veux. Je veux dire aux fans que vous me reverrez encore et non plus jamais. Et main­te­nant, ce que je pour­rais être, je ne sais pas, donc je dois encore y réflé­chir, mais laissez‐moi un peu de temps. »