Après être revenu sur le moment où il a décidé de créer le SABR, son fameux retour de service en demi‐volée pour priver de temps son adver­saire, Roger Federer, dans sa très belle entrevue à L’Équipe, a notam­ment évoqué l’aca­démie de Rafael Nadal où il aime­rait bien envoyer ses enfants. Une sacrée révélation.

Vous irez parfois en vacances à Manacor pour rappeler à Rafa que vous l’avez battu lors de votre dernière confron­ta­tion.

»(Il se marre.) Mais je ne sais même pas où c’est, la dernière fois qu’on s’est joués (rires) ! Wimbledon 2019 ? Je ne me souve­nais même pas. Non, je me vois aller en vacances là‐bas et envoyer mes enfants à l’aca­démie. D’ailleurs, on en a déjà parlé avec Mirka. Mais pas pour lui rappeler ça, ce n’est pas mon style. Chambrer comme ça, je sais que beau­coup d’ath­lètes le font mais moi je ne suis pas du tout comme ça, ce n’est pas moi. »