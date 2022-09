Le Canadien comme tous les autres membres de l’équipe « World » était donc au premier rang pour assister au départ de Roger Federer. Félix a son « inter­pré­ta­tion » très person­nelle des faits et il n’a pas forcé­ment tort.

« Ce que nous avons vécu était une célé­bra­tion de la carrière de Roger, très émou­vante pour tout le monde, mais surtout pour Novak et Rafa. Ils ont été ses grands rivaux et je pense qu’ils voient leur fin se rappro­cher. Ce qu’ils ont fait a placé la barre plus haut pour tous les jeunes joueurs »