Lors de son duel face à Alcaraz, l’Argentin a été plutôt malmené et du coup il avait besoin d’un petit remon­tant. Si André Agassi est resté un peu soft, le jeune Joao Fonseca n’a pas pu se retenir.

« Je sais que c’est Carlos. Tout le monde sait à quel point il est bon. Mais on peut battre n’im­porte qui. Oui, il joue incroya­ble­ment bien. Mais Carlos m’im­porte peu. Crois en toi »

Il a vrai­ment bous­culé Cerundolo mais cela n’a pas eu vrai­ment d’effet puis­qu’il a été étrillé par un Alcaraz des grands jours : 6–2, 6–1.