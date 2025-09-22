Credits Photos Getty Images
Lors de son duel face à Alcaraz, l’Argentin a été plutôt malmené et du coup il avait besoin d’un petit remontant. Si André Agassi est resté un peu soft, le jeune Joao Fonseca n’a pas pu se retenir.
« Je sais que c’est Carlos. Tout le monde sait à quel point il est bon. Mais on peut battre n’importe qui. Oui, il joue incroyablement bien. Mais Carlos m’importe peu. Crois en toi »
Il a vraiment bousculé Cerundolo mais cela n’a pas eu vraiment d’effet puisqu’il a été étrillé par un Alcaraz des grands jours : 6–2, 6–1.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 10:18