Fan du Suisse depuis son enfance, sous contrat avec sa marque On, Joao Fonseca n’avait paradoxalement jamais eu l’occasion de rencontrer Roger Federer. Sélectionné dans le team monde pour la 9ème édition de la Laver Cup qui se déroule à San Francisco, Joaa a donc réalisé son rêve d’autant qu’il n’a pas été prévenu longtemps à l’avance. Du coup, il a un peu paniqué.
« Les organisateurs m’ont dit il y a environ 10 minutes : ‘Tu vas rencontrer Roger « Federer, tout de suite j’ai eu les mains moites »
Roger Federer and Joao Fonseca meeting at the @LaverCup 🇨🇭🤝🇧🇷— 4everRFfan (@4everRFfan) September 16, 2025
(🎥 lavercup IG) pic.twitter.com/GrIhSaAaC4
Ces propos coïncident avec les images de sa vidéo car il est clair que le Brésilien est ému mais aussi ravi. Roger qui a la classe incarnée l’a très vite mis à l’aise et à entamer une petite discussion avec celui qu’il considère comme un vrai grand espoir du tennis mondial.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 08:52