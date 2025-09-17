AccueilLaver CupFonseca a réalisé un rêve : "Les organisateurs m'ont dit il y...
Laver Cup

Fonseca a réalisé un rêve : « Les orga­ni­sa­teurs m’ont dit il y a environ 10 minutes : ‘Tu vas rencon­trer Federer tout de suite. J’ai eu les mains moites »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

415

Fan du Suisse depuis son enfance, sous contrat avec sa marque On, Joao Fonseca n’avait para­doxa­le­ment jamais eu l’oc­ca­sion de rencon­trer Roger Federer. Sélectionné dans le team monde pour la 9ème édition de la Laver Cup qui se déroule à San Francisco, Joaa a donc réalisé son rêve d’au­tant qu’il n’a pas été prévenu long­temps à l’avance. Du coup, il a un peu paniqué.

« Les orga­ni­sa­teurs m’ont dit il y a environ 10 minutes : ‘Tu vas rencon­trer Roger « Federer, tout de suite j’ai eu les mains moites »

Ces propos coïn­cident avec les images de sa vidéo car il est clair que le Brésilien est ému mais aussi ravi. Roger qui a la classe incarnée l’a très vite mis à l’aise et à entamer une petite discus­sion avec celui qu’il consi­dère comme un vrai grand espoir du tennis mondial.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 08:52

