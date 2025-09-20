Vainqueur de Cobolli en deux manches (6−4, 6–3), le jeune brési­lien mesure la chance qu’il a de faire partie de cette aven­ture si parti­cu­lière, mais comme d’ha­bi­tude, il vit cela presque normalement.

Ele tava tão depri­mido nos dois primeiros jogos kkkkk olha a situação do homem vendo o Fonseca jogar ! pic.twitter.com/YmfKEG0mL6 — carol (@xwinterwitchx) September 20, 2025

« C’est incroyable ce que je vis ici ; il y a une ambiance de fou, et c’est un spec­tacle magni­fique. L’aide constante de Fran Cerúndolo et d’Álex de Miñaur a été essen­tielle pendant le match. Nous avons parlé en espa­gnol, et ils ont beau­coup contribué à ma percep­tion du match. Je n’ai ressenti aucune pres­sion. Je savais juste que c’était un match impor­tant et que ce serait un défi diffi­cile. À la fin du deuxième match, l’équipe était un peu apathique dans les vestiaires, et j’ai commencé à sauter de joie et à lui donner de l’énergie, en disant que je pouvais gagner et qu’il y avait ensuite un double. Je suis content d’avoir eu une atti­tude aussi posi­tive. J’ai joué de manière très agres­sive, j’ai réussi à entrer sur le terrain et à étouffer mon adver­saire. C’est comme ça que j’aime jouer »