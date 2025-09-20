AccueilLaver CupFonseca lance le reste du monde et prend un kiff monumental :...
Laver Cup

Fonseca lance le reste du monde et prend un kiff monu­mental : « À la fin du deuxième match, l’équipe était un peu apathique dans les vestiaires, et j’ai commencé à sauter de joie et à lui donner de l’énergie, en disant que je pouvais gagner »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

442

Vainqueur de Cobolli en deux manches (6−4, 6–3), le jeune brési­lien mesure la chance qu’il a de faire partie de cette aven­ture si parti­cu­lière, mais comme d’ha­bi­tude, il vit cela presque normalement.

« C’est incroyable ce que je vis ici ; il y a une ambiance de fou, et c’est un spec­tacle magni­fique. L’aide constante de Fran Cerúndolo et d’Álex de Miñaur a été essen­tielle pendant le match. Nous avons parlé en espa­gnol, et ils ont beau­coup contribué à ma percep­tion du match.  Je n’ai ressenti aucune pres­sion. Je savais juste que c’était un match impor­tant et que ce serait un défi diffi­cile. À la fin du deuxième match, l’équipe était un peu apathique dans les vestiaires, et j’ai commencé à sauter de joie et à lui donner de l’énergie, en disant que je pouvais gagner et qu’il y avait ensuite un double. Je suis content d’avoir eu une atti­tude aussi posi­tive. J’ai joué de manière très agres­sive, j’ai réussi à entrer sur le terrain et à étouffer mon adver­saire. C’est comme ça que j’aime jouer »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 11:38

Article précédent
Agassi a beau sauté, Opelka est un géant…
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.