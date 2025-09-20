Vainqueur de Cobolli en deux manches (6−4, 6–3), le jeune brésilien mesure la chance qu’il a de faire partie de cette aventure si particulière, mais comme d’habitude, il vit cela presque normalement.
Ele tava tão deprimido nos dois primeiros jogos kkkkk olha a situação do homem vendo o Fonseca jogar ! pic.twitter.com/YmfKEG0mL6— carol (@xwinterwitchx) September 20, 2025
« C’est incroyable ce que je vis ici ; il y a une ambiance de fou, et c’est un spectacle magnifique. L’aide constante de Fran Cerúndolo et d’Álex de Miñaur a été essentielle pendant le match. Nous avons parlé en espagnol, et ils ont beaucoup contribué à ma perception du match. Je n’ai ressenti aucune pression. Je savais juste que c’était un match important et que ce serait un défi difficile. À la fin du deuxième match, l’équipe était un peu apathique dans les vestiaires, et j’ai commencé à sauter de joie et à lui donner de l’énergie, en disant que je pouvais gagner et qu’il y avait ensuite un double. Je suis content d’avoir eu une attitude aussi positive. J’ai joué de manière très agressive, j’ai réussi à entrer sur le terrain et à étouffer mon adversaire. C’est comme ça que j’aime jouer »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 11:38