Alors que ses coéqui­piers vont affronter la vraie équipe de Serbie avec Novak Djokovic pour tenter d’ac­céder au groupe mondial, Stefanos Tsitsipas a décidé de faire l’im­passe en évoquant sa bles­sure au dos.

Blessure au dos qui sera soignée pour la Laver Cup de Berlin qui débute le 20 Septembre Raison de plus donc pour affirmer son ambi­tion de porter les couleurs de l’Europe le plus haut possible.

» Je suis là pour essayer de leur donner la voie, de les aider en cours de route. Remporter la Laver Cup est une ques­tion de passion, de régu­la­rité et d’at­ti­tude. Je suis fier pour tout le parcours qui m’a mené à la Laver Cup, car j’avais le senti­ment d’avoir parcouru un long chemin pour gagner ma place au sein de cette équipe »