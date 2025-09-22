Tombeur dans le week‐end de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, Taylor Fritz a été l’un des grands arti­sans du succès de la Team World face à la Team Europe lors de la neuvième édition de la Laver Cup.

Le 5e joueur mondial a insisté sur sa moti­va­tion dans des propos relayés par Tennis365 après sa victoire.

« Rien qu’en voyant ces gars sur le banc s’ex­citer, en voyant une légende du sport comme Andre bondir de son siège pour m’en­cou­rager, il est impos­sible de ne pas être motivé et de ne pas donner tout ce qu’on a. En fin de compte, quand nous avons dû choisir la compo­si­tion de l’équipe pour le dernier jour, que nous nous sommes assis en équipe, c’est moi qui ai voulu me mettre dans la posi­tion que j’ai choisie. »