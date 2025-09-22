AccueilLaver CupFritz après ses victoires contre Alcaraz et Zverev : "En voyant une...
Laver Cup

Fritz après ses victoires contre Alcaraz et Zverev : « En voyant une légende du sport bondir de son siège pour m’en­cou­rager, il est impos­sible de ne pas être motivé »

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Taylor Fritz of Team World celebrates with Team World Captain Andre Agassi after defeating Carlos Alcaraz of Team Europe during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California.

Tombeur dans le week‐end de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, Taylor Fritz a été l’un des grands arti­sans du succès de la Team World face à la Team Europe lors de la neuvième édition de la Laver Cup. 

Le 5e joueur mondial a insisté sur sa moti­va­tion dans des propos relayés par Tennis365 après sa victoire. 

« Rien qu’en voyant ces gars sur le banc s’ex­citer, en voyant une légende du sport comme Andre bondir de son siège pour m’en­cou­rager, il est impos­sible de ne pas être motivé et de ne pas donner tout ce qu’on a. En fin de compte, quand nous avons dû choisir la compo­si­tion de l’équipe pour le dernier jour, que nous nous sommes assis en équipe, c’est moi qui ai voulu me mettre dans la posi­tion que j’ai choisie. »

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 16:38

