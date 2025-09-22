Tombeur dans le week‐end de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, Taylor Fritz a été l’un des grands artisans du succès de la Team World face à la Team Europe lors de la neuvième édition de la Laver Cup.
Le 5e joueur mondial a insisté sur sa motivation dans des propos relayés par Tennis365 après sa victoire.
« Rien qu’en voyant ces gars sur le banc s’exciter, en voyant une légende du sport comme Andre bondir de son siège pour m’encourager, il est impossible de ne pas être motivé et de ne pas donner tout ce qu’on a. En fin de compte, quand nous avons dû choisir la composition de l’équipe pour le dernier jour, que nous nous sommes assis en équipe, c’est moi qui ai voulu me mettre dans la position que j’ai choisie. »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 16:38