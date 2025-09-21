Droits Photos Getty Images
Selon les observateurs, Taylor Fritz a livré l’un des plus gros matchs de sa carrière en terme de niveau de jeu. Plutôt modeste après ce succès, Taylor avait fait de ce duel un moment très important de sa saison. En tant que leader de son team, il ne voulait pas passer à côté de cet évènement.
« Je savais ce que je devais faire avant de venir ici ce soir. La question était simplement de savoir si j’allais être capable de le faire. Les trois autres fois où j’ai joué contre Carlos, il m’a breaké dès le premier jeu à chaque fois. Ce n’est pas comme ça qu’on veut commencer contre quelqu’un comme lui. S’en sortir dès mon premier jeu a été énorme, et j’ai joué beaucoup de points importants avec conviction. Je n’ai pas hésité. Je n’ai pas joué trop prudemment. J’ai joué sans crainte sur beaucoup de points importants. J’ai l’impression d’avoir toujours joué mon meilleur tennis à la Laver Cup. Avoir les gars sur le banc, André juste là, John [McEnroe] les années précédentes, ça me motive vraiment, et pour moi, ça m’a toujours fait ressortir le meilleur de moi même »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 09:10