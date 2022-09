Aux premières loges pour assister au retrait défi­nitif de Roger Federer du tennis profes­sionnel, Jim Courier, ancien numéro un mondial et inter­viewer sur le court de l’O2 Arena de Londres lors de la Laver Cup, est revenu pour Eurosport sur ce moment très parti­cu­lier aussi bien pour Roger que pour les autres membres du Big 4.

« On n’écrit pas forcé­ment le scénario de sa sortie à l’avance. Mais Roger a réussi à faire ça, qu’ils puissent partager ce moment ensemble. C’est ce qui a rendu ce moment encore plus spécial. Leurs rires, leurs larmes, les poignées de mains… ce sera dans un film un jour. C’était presque impos­sible d’écrire que ça se passe­rait comme ça. C’était incroyable. Murray, Novak, Rafa, ils sont tous connectés. Dans un certain sens, ils ont vu leur propre fin et leur futur à travers ce moment. C’était spécial et c’est proba­ble­ment pour ça que Rafa a été aussi ému », a analysé Courier. « C’était un moment chargé d’émo­tions. Cela prendra du temps pour nous tous d’en­caisser ce qu’on a vécu. »