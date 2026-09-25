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Jodar, avant ses grands débuts dans la compé­ti­tion de Federer : « Alcaraz m’a donné de bons conseils sur la façon de jouer ici »

Par
Jean Muller
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79
Australian Open - Melbourne - 20�12025

Hors du top 100 en début d’année, Rafael Jodar a fait une entrée fracas­sante sur la scène tennis­tique. Ses belles perfor­mances et sa régu­la­rité sur le circuit le hissent aujourd’hui au 14e rang mondial. 

Une explo­sion éclair de l’Espagnol qui lui a ouvert les portes de la Laver Cup avec la Team Europe, aux côtés de cadors comme Alexander Zverev, Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Ce 25 août 2026, le Madrilène fera ses débuts dans la compé­ti­tion à 20 h, heure fran­çaise, contre Alexander Bublik.

Questionné sur ses impres­sions sur le tournoi, le cham­pion de Marrakech explique avoir reçu des conseils d’Alcaraz pour réussir son tournoi. Il s’agit notam­ment de profiter de l’évé­ne­ment et de s’amuser. Du Carlitos dans le texte.

« C’est un court diffé­rent de ceux des autres tour­nois, mais bon, [Alcaraz] est déjà habitué à jouer sur ce court puisque c’est sa troi­sième fois, si je ne me trompe pas, ce qui n’est pas rien ; je pense qu’il m’a donné de bons conseils sur la façon de jouer ici. Bien en profiter ici. Après tout, c’est un tournoi où se retrouvent les meilleurs joueurs, et ensuite que je prenne les matchs les uns après les autres, car c’est très long, tout se joue fina­le­ment le dernier jour, et surtout, il faut profiter de cette expé­rience unique ».

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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