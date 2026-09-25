Hors du top 100 en début d’année, Rafael Jodar a fait une entrée fracassante sur la scène tennistique. Ses belles performances et sa régularité sur le circuit le hissent aujourd’hui au 14e rang mondial.
Une explosion éclair de l’Espagnol qui lui a ouvert les portes de la Laver Cup avec la Team Europe, aux côtés de cadors comme Alexander Zverev, Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Ce 25 août 2026, le Madrilène fera ses débuts dans la compétition à 20 h, heure française, contre Alexander Bublik.
Questionné sur ses impressions sur le tournoi, le champion de Marrakech explique avoir reçu des conseils d’Alcaraz pour réussir son tournoi. Il s’agit notamment de profiter de l’événement et de s’amuser. Du Carlitos dans le texte.
Jodar about Carlitos:”he’s given me good advice on how to play here, that I should enjoy it, that in the end it’s an event where the best players are, and that I should take it one match at a time, that it’s a very long tournament, that in the end everything is decided on the… pic.twitter.com/2NmlKHHN7X— f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026
« C’est un court différent de ceux des autres tournois, mais bon, [Alcaraz] est déjà habitué à jouer sur ce court puisque c’est sa troisième fois, si je ne me trompe pas, ce qui n’est pas rien ; je pense qu’il m’a donné de bons conseils sur la façon de jouer ici. Bien en profiter ici. Après tout, c’est un tournoi où se retrouvent les meilleurs joueurs, et ensuite que je prenne les matchs les uns après les autres, car c’est très long, tout se joue finalement le dernier jour, et surtout, il faut profiter de cette expérience unique ».
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 10:27