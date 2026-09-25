Hors du top 100 en début d’année, Rafael Jodar a fait une entrée fracas­sante sur la scène tennis­tique. Ses belles perfor­mances et sa régu­la­rité sur le circuit le hissent aujourd’hui au 14e rang mondial.

Une explo­sion éclair de l’Espagnol qui lui a ouvert les portes de la Laver Cup avec la Team Europe, aux côtés de cadors comme Alexander Zverev, Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Ce 25 août 2026, le Madrilène fera ses débuts dans la compé­ti­tion à 20 h, heure fran­çaise, contre Alexander Bublik.

Questionné sur ses impres­sions sur le tournoi, le cham­pion de Marrakech explique avoir reçu des conseils d’Alcaraz pour réussir son tournoi. Il s’agit notam­ment de profiter de l’évé­ne­ment et de s’amuser. Du Carlitos dans le texte.

Jodar about Carlitos:”he’s given me good advice on how to play here, that I should enjoy it, that in the end it’s an event where the best players are, and that I should take it one match at a time, that it’s a very long tour­na­ment, that in the end every­thing is decided on the… pic.twitter.com/2NmlKHHN7X — f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026

« C’est un court diffé­rent de ceux des autres tour­nois, mais bon, [Alcaraz] est déjà habitué à jouer sur ce court puisque c’est sa troi­sième fois, si je ne me trompe pas, ce qui n’est pas rien ; je pense qu’il m’a donné de bons conseils sur la façon de jouer ici. Bien en profiter ici. Après tout, c’est un tournoi où se retrouvent les meilleurs joueurs, et ensuite que je prenne les matchs les uns après les autres, car c’est très long, tout se joue fina­le­ment le dernier jour, et surtout, il faut profiter de cette expé­rience unique ».