Le géant améri­cain s’est étonné du trai­te­ment que certains accordent à la Laver Cup. Sans le dire ouver­te­ment, il s’étonne qu’il existe encore un « boycott » pour cette épreuve alors même qu’il la trouve légi­time et passion­nante : « Nous allons conti­nuer à nous battre pour gagner ce tournoi, qui est très spécial. J’espère que nous pour­rons conti­nuer avec McEnroe en tant que capi­taine et qu’il y aura encore de nombreuses éditions de cet événe­ment. Je trouve incroyable qu’il y ait des médias qui trouve la Laver Cup illé­gi­time. Je vois et lis des choses qui me surprennent. Ce n’est pas une expo­si­tion où l’on vient se promener, on tient beau­coup à ce tournoi et il est logique que l’on soit très déçu d’avoir perdu encore une fois » a expliqué le géant américain.