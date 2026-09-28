John McEnroe, ancien numéro un mondial et vain­queur de sept titres du Grand Chelem, n’est jamais très éloigné de l’actualité tennistique.

En effet, il était présent ce week‐end à Londres, en marge de la Laver Cup, remportée par la Team Europe.

Dans des propos tenues dans le média The Athletic, relayé par nos confrères de L’Equipe, le carac­té­riel Américain est revenu sur un sujet brûlant qui revient régu­liè­re­ment sur la table des joueurs et des direc­teurs de tournoi : la redis­tri­bu­tion des prize money dans les tour­nois du Grand Chelem.

« Les joueurs devraient être des parte­naires dans les tour­nois du Grand Chelem. Le fait qu’ils ne le soient pas crée des tensions : ils ne perçoivent qu’une si petite part des revenus. À mon avis, la seule manière d’y parvenir serait de boycotter un ou deux de ces tour­nois. Ils devraient pouvoir jouer les tour­nois qu’ils souhaitent. Si vous ne parti­cipez qu’à six tour­nois mais que vous les remportez tous, vous pour­riez être numéro 1. Cette idée selon laquelle vous devez disputer 20 tour­nois et retenir vos 15 meilleurs résul­tats, ou quelles que soient les règles actuelles, ne permet pas aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir les joueurs et les fans de la balle jaune.

La part des revenus reversée aux joueurs lors des quatre tour­nois du Grand Chelem est actuel­le­ment de 15 %, tandis que les joueurs réclament, quant à eux, 22 % des revenus.

Un éternel débat qui devrait refaire surface dans les prochaines semaines.