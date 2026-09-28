John McEnroe, ancien numéro un mondial et vainqueur de sept titres du Grand Chelem, n’est jamais très éloigné de l’actualité tennistique.
En effet, il était présent ce week‐end à Londres, en marge de la Laver Cup, remportée par la Team Europe.
Dans des propos tenues dans le média The Athletic, relayé par nos confrères de L’Equipe, le caractériel Américain est revenu sur un sujet brûlant qui revient régulièrement sur la table des joueurs et des directeurs de tournoi : la redistribution des prize money dans les tournois du Grand Chelem.
« Les joueurs devraient être des partenaires dans les tournois du Grand Chelem. Le fait qu’ils ne le soient pas crée des tensions : ils ne perçoivent qu’une si petite part des revenus. À mon avis, la seule manière d’y parvenir serait de boycotter un ou deux de ces tournois. Ils devraient pouvoir jouer les tournois qu’ils souhaitent. Si vous ne participez qu’à six tournois mais que vous les remportez tous, vous pourriez être numéro 1. Cette idée selon laquelle vous devez disputer 20 tournois et retenir vos 15 meilleurs résultats, ou quelles que soient les règles actuelles, ne permet pas aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. »
Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les joueurs et les fans de la balle jaune.
La part des revenus reversée aux joueurs lors des quatre tournois du Grand Chelem est actuellement de 15 %, tandis que les joueurs réclament, quant à eux, 22 % des revenus.
Un éternel débat qui devrait refaire surface dans les prochaines semaines.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 09:14