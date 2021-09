Alors que l’Europe a « laminé » le reste du monde, le débat semble plutôt se placer sur l’idée que l’ATP ne consi­dère pas suffi­sam­ment cette épreuve, ce qui est un peu fort de café selon nous sachant que la Laver Cup reste un évène­ment spécial dans le calen­drier vu son format et son mode de fonctionnement.

Cela n’a pas empêché McEnroe de dire ce qu’il pense : « L’organisation a été excel­lente. Cet événe­ment est incroyable, je pense que la parti­ci­pa­tion de Roger peut être la clé, mais l’ATP fait une erreur en ne faisant pas progresser l’évé­ne­ment de manière déci­sive et en faisant par exemple jouer d’autres tour­nois la même semaine. Si vous voulez que cela devienne une sorte de Ryder Cup, vous devez lui donner toute l’im­por­tance qu’elle mérite. Cela me détruit de voir qu’un événe­ment avec Federer et Rod Laver comme prota­go­nistes n’a pas le respect qu’il mérite ».