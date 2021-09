Présent lors des trois premières éditions, Nick Kyrgios fait partie des doyens de la Laver Cup. Il sent cette année que sa Team World, qui n’a encore jamais gagner la compé­ti­tion, a un coup à jouer. Et pour cause, le Big 3 fait office de grand absent à Boston ce week‐end.

« Je pense que nous avons une grande chance. À domi­cile, sans Federer, Nadal et Djokovic, c’est notre moment. Je veux juste profiter de ces jours et faire de mon mieux. J’ai beau­coup confiance en mes coéqui­piers, en parti­cu­lier Reilly (Opelka) et Felix (Auger‐Aliassime). Ils arrivent avec un très haut niveau de jeu et ont remporté de nombreux matchs », a affirmé Nick Kyrgios en confé­rence de presse.