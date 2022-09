Il y a quelques semaines, c’était l’eu­phorie au sujet de cette nouvelle édition de la Laver Cup qui devait être un feu d’ar­ti­fice avec la présence du Big 4, et surtout le retour de Roger Federer sur le court.

Et si on pouvait douter de la logique spor­tive, l’équipe d’Europe étant large­ment supé­rieure à celle coachée par John McEnroe, on se disait que fina­le­ment l’enjeu avait peu d’im­por­tance et qu’il fallait laisser cette exhi­bi­tion s’épa­nouir car elle était une formi­dable publi­cité pour le tennis.

Alors que l’évè­ne­ment débu­tera dans douze jours, les voyants ne sont plus main­te­nant vrai­ment au vert mais ils sont passés rapi­de­ment à l’orange.

Nadal est au chevet de sa chérie qui attend un heureux événe­ment, Novak a des bandages à son poignet gauche et Federer a avoué que son genou lui faisait encore mal. Certains évoquent l’idée qu’il ne pour­rait jouer que le double et encore.

Vu le prix des billets, si le plateau devait s’af­fai­blir, il est clair que cela va un peu grogner dans les allées de la 02 Arena de Londres qui était habi­tuée à rece­voir la crème du tennis mondial avec le Masters.