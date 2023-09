La Team Europe a non seule­ment été battue mais le suspens n’a égale­ment pas été au rendez‐vous lors de ce week‐end de Laver Cup à Vancouver, avec la victoire écra­sante de la Team World (13−2).

Sans doute insa­tis­fait du scénario, Roger Federer réflé­chit déjà au casting de la prochaine édition.

« J’aimerais revoir Novak. En fait, j’ado­re­rais voir Alcaraz et Novak dans la même équipe. Avoir aussi Medvedev serait évidem­ment génial », a déclaré le patron de la compé­ti­tion qui a dressé une liste des joueurs qu’il aime­rait attirer.

His names :

🇷🇸 Novak Djokovic

🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇩🇪 Sascha Zverev

🇩🇰 Holger Rune (and/or Stefanos Tsitsipas)

🇷🇺 Daniil Medvedev

🇷🇺 Andrey Rublev