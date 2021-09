L’ambiance dans la Team Europe s’avère comme l’une des grandes énigmes de cette Laver Cup 2021. Sans les patrons Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, les jeune loups prennent le pouvoir. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev sont des ennemis du circuit. Le Grec s’est aussi effrité avec Alexander Zverev ces dernières semaines à cause de ses pauses toilette.

Mais pour l’Allemand, l’at­mo­sphère dans l’équipe de Bjorn Borg est excellente.

« Le format du tournoi et l’am­biance de l’équipe me font tirer le meilleur de moi‐même. J’ai partagé mes expé­riences avec les gars qui sont ici pour la première fois. Je pense que le stade sera un peu contre nous, mais nous sommes six des meilleurs joueurs du monde, nous sommes en pleine forme et nous savons que nous sommes les favoris », a déclaré le cham­pion olympique.

Pourtant, lors du premier repas, Stefanos Tsitsipas semblait bien seul au fond de la table…