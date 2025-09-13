Dans une semaine aura lieu la 9ème édition de la Laver Cup et on ne peut pas dire que les feux sont au vert.
Pluie de forfaits, manque de stars, il semble bien que le concept imaginé par Roger Federer soit entrain de « plonger ».
On craignait la suite après son départ et cela était forcément légitime. Force est de constater que chaque édition depuis ses adieux devient difficile à vendre sportivement même si l’ATP a fait des efforts pour que cette épreuve puisse avoir une place de choix dans le calendrier.
Si Alcaraz et Fritz seront les stars de chaque team, les choix semblent aussi trop dépendre du marketing que des performances sportives.
C’est d’ailleurs sur ce point que Bublik avait pris la parole dernièrement.
Il faut aussi préciser que le nombre d’exhibitions a très largement augmenté ces dernières années notamment avec l’arrivée des pays du Moyen Orient. Du coup, ce n’est même plus l’opportunité d’avoir un gros chèque qui fait la différence, un comble pour un organisateur…
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 13:48