Dans une semaine aura lieu la 9ème édition de la Laver Cup et on ne peut pas dire que les feux sont au vert.

Pluie de forfaits, manque de stars, il semble bien que le concept imaginé par Roger Federer soit entrain de « plonger ».

On crai­gnait la suite après son départ et cela était forcé­ment légi­time. Force est de constater que chaque édition depuis ses adieux devient diffi­cile à vendre spor­ti­ve­ment même si l’ATP a fait des efforts pour que cette épreuve puisse avoir une place de choix dans le calendrier.

Si Alcaraz et Fritz seront les stars de chaque team, les choix semblent aussi trop dépendre du marke­ting que des perfor­mances sportives.

C’est d’ailleurs sur ce point que Bublik avait pris la parole derniè­re­ment.

Il faut aussi préciser que le nombre d’ex­hi­bi­tions a très large­ment augmenté ces dernières années notam­ment avec l’ar­rivée des pays du Moyen Orient. Du coup, ce n’est même plus l’op­por­tu­nité d’avoir un gros chèque qui fait la diffé­rence, un comble pour un organisateur…