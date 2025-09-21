Sèchement battu par Taylor Fritz (6−3, 6–2, en 1h10) à l’occasion du troisième match de la deuxième journée de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a reconnu en conférence de presse qu’il avait été un peu rattrapé par la pression du résultat suite aux défaites de Zverev et Rune.
« Aujourd’hui, j’avais l’impression que je devais gagner ce point vu comment la journée se déroulait, donc après deux défaites, je sentais que je devais gagner mon match. C’était un peu plus stressant vu comment se déroulait la rencontre, mais pas parce que je suis numéro un mondial. Le classement n’est qu’un chiffre. Ça ne devrait pas vous mettre la pression de devoir tout gagner. Après deux défaites, je dois reconnaître que j’ai ressenti un peu plus de pression. »
Désormais menée 9 points à 3 avant la dernière journée, la Team Europe se retrouve au pied du mur.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 15:48