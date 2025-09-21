Sèchement battu par Taylor Fritz (6−3, 6–2, en 1h10) à l’oc­ca­sion du troi­sième match de la deuxième journée de la Laver Cup, Carlos Alcaraz a reconnu en confé­rence de presse qu’il avait été un peu rattrapé par la pres­sion du résultat suite aux défaites de Zverev et Rune.

« Aujourd’hui, j’avais l’im­pres­sion que je devais gagner ce point vu comment la journée se dérou­lait, donc après deux défaites, je sentais que je devais gagner mon match. C’était un peu plus stres­sant vu comment se dérou­lait la rencontre, mais pas parce que je suis numéro un mondial. Le clas­se­ment n’est qu’un chiffre. Ça ne devrait pas vous mettre la pres­sion de devoir tout gagner. Après deux défaites, je dois recon­naître que j’ai ressenti un peu plus de pression. »

Désormais menée 9 points à 3 avant la dernière journée, la Team Europe se retrouve au pied du mur.